Про це повідомляє прес-служба компанії.
Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 11:30
Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий концертний зал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:15
Чего это шоколадный решил благотворительностью заняться.
Не верю-с
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:47
Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий
Он ей занимался ещё до президенства, тоесть в если говорить в общем - всегда.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 00:29
Рошеном все ще керує "Сліпий Траст" ?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 вер, 2020 04:51
Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий
Ну може хоч хтось буде піклуватись про українську культуру.
Додано: Чет 17 вер, 2020 06:37
Эт-то точно, теперь она расцветет как сеть магазинов рошен в период его правления
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:04
Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий
Все знают(тм) что Порошенко за время президентства разбогател в восемьдесят раз, об этом заявила эксперт баба Нина из третьего подъезда. А ей можно верить - она смотрит телеканал НАШ, а ещё внучек научил где смотреть Шария.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:43
Нет, шоколадный сильно потратился на родину, армию и веру, особенно когда конфетки в Липецке перестал делать. Про судоремонтный завод в Севастополе что-то молчат, наверное, до сих пор дивиденды приносит
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:49
Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.
В 2015 году принадлежащий бывшему главе Украины морской завод национализировали в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению.
Как оно поживается там в вашей альернативной реальности, ась?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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