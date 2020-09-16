Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...

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Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.
В 2015 году принадлежащий бывшему главе Украины морской завод национализировали в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению.
Как оно поживается там в вашей альернативной реальности, ась?
В моей нормально,т.к. я в отличие от таких "патриотов" как вы помню как с середины 2014 по февраль 2015г гибли в котлах тысячи глупцов поверивших лживому барыге получавшему дивиденты в это время - Завод принадлежал Петру Порошенко до 2015 года.
shapo написав:как вы помню как с середины 2014 по февраль 2015г гибли в котлах тысячи глупцов поверивших лживому барыге
А погибли они конечно потому что их барыга на войну отправил, хотя обещал отправить в Трускавец на воды.
Барыга обещал войну закончить за пару недель,зарплату военнослужащим 1000 баксов (напомните если что-то забыл). Зато военный парад на Крещатике где толстопузый провел изображая главнокомандующего когда глупцы гибли в Илловайске