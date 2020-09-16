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Roshen купила палац культури в
Києві, щоб створити новий...

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:Про судоремонтный завод в Севастополе что-то молчат, наверное, до сих пор дивиденды приносит

https://www.mk.ru/economics/2019/06/07/ ... ossii.html

Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.


https://vm.ru/news/371631-vladimir-puti ... ost-rossii

В 2015 году принадлежащий бывшему главе Украины морской завод национализировали в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению.


Как оно поживается там в вашей альернативной реальности, ась? :mrgreen:


В моей нормально,т.к. я в отличие от таких "патриотов" как вы помню как с середины 2014 по февраль 2015г гибли в котлах тысячи глупцов поверивших лживому барыге получавшему дивиденты в это время - Завод принадлежал Петру Порошенко до 2015 года.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:00

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

  shapo написав:получавшему дивиденты в это время

Эксперты по дивидентам в ветке :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:01

Re: Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий

  shapo написав:как вы помню как с середины 2014 по февраль 2015г гибли в котлах тысячи глупцов поверивших лживому барыге

А погибли они конечно потому что их барыга на войну отправил, хотя обещал отправить в Трускавец на воды.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:20

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:получавшему дивиденты в это время

Эксперты по дивидентам в ветке :mrgreen:


Т.е. за 2014-2015г Петя с этого завода ничего не получил и любой порохобот это подтвердит под присягой и на библии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:как вы помню как с середины 2014 по февраль 2015г гибли в котлах тысячи глупцов поверивших лживому барыге

А погибли они конечно потому что их барыга на войну отправил, хотя обещал отправить в Трускавец на воды.


Барыга обещал войну закончить за пару недель,зарплату военнослужащим 1000 баксов (напомните если что-то забыл).
Зато военный парад на Крещатике где толстопузый провел изображая главнокомандующего когда глупцы гибли в Илловайске
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:24

  shapo написав:Т.е. за 2014-2015г Петя с этого завода ничего не получил и любой порохобот это подтвердит под присягой и на библии

Любой ватник и вышиватник расскажет как Петя раз в две недели приезжал на завод до самого февраля 2015 чтобы контролировать его работу и вывозить "дивиденты" в дипломате.

А после февраля он поручил делать это Путину - с тех времён Вова и работает на Петю.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:Т.е. за 2014-2015г Петя с этого завода ничего не получил и любой порохобот это подтвердит под присягой и на библии

Любой ватник и вышиватник расскажет как Петя раз в две недели приезжал на завод до самого февраля 2015 чтобы контролировать его работу и вывозить "дивиденты" в дипломате.

А после февраля он поручил делать это Путину - с тех времён Вова и работает на Петю.



Можете быть правдивым когда захотите
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