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Roshen купила палац культури в
Києві, щоб створити новий...

Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:47

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:Про судоремонтный завод в Севастополе что-то молчат, наверное, до сих пор дивиденды приносит

https://www.mk.ru/economics/2019/06/07/ ... ossii.html

Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.


https://vm.ru/news/371631-vladimir-puti ... ost-rossii

В 2015 году принадлежащий бывшему главе Украины морской завод национализировали в пользу Севастополя. В настоящее время на предприятии проводятся работы по техническому перевооружению.


Как оно поживается там в вашей альернативной реальности, ась? :mrgreen:


Куда делись мои ответы по дивидентам шоколадного с 2014 по 2015г с оккупированного Севастополя?
Это что, для модеров зрада?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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