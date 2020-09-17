Roshen купила палац культури в Києві, щоб створити новий...
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Ранее принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко Севастопольский морской завод им. Серго Орджоникидзе перейдёт в государственную собственность России. Соответствующий указ подписал 7 июня президент РФ Владимир Путин.