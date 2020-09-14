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У Раді хочуть зрівняти ставки
акцизного податку на пальне

У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:38

У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне", який дозволить істотно знизити ціни на бензин.

Дивися повний текст У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 11:38

ну такооее
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