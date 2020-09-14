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У Раді хочуть зрівняти ставки
акцизного податку на пальне

У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54

igorbuda52 Вы вообще не читали текст статьи? Дизелю ничего не станется - его ставка как была так и остается на уровне 139 евро... а вот то что поднимают типа акциз на газ и опускают на бенз - в конечном итоге учитывая что газа в украине потребляется уже больше чем бензина - снижение поступлений за бенз полностью перекроется повышением поступлений от газа... - стоило людям в попытке сэкономить поставить себе газ - как цену на него сразу начали задирать... увидели же что тут с народа можно еще поиметь.... :evil:
Evpat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:04

laa1999 Газом пользуются потому что он дешевле. вот и все дела. и никаких уходов от налогов тут нет.
skirilo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06

  laa1999 написав:
  igorbuda52 написав:давно пора. мало що дизель токсичний, то йому ще й поблажки.

Ну газ -взрывоопасный. Потом дизель не токсичный, а с повышенным выделением азотных соединений, но в целом выбросы меньше, чем у бензиновых...Вообще, мы говорим про евро-6, все остальное еще опаснее, включая газовое оборудование

Почему же тогда в Европе начали отказываться от дизельных авто? А вот газ как раз вполне экологичен. выбросы же от дизелей не регулируются. они в норме только на новых авто
skirilo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22

skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...
laa1999
 
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  #<12
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