У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54
igorbuda52 Вы вообще не читали текст статьи? Дизелю ничего не станется - его ставка как была так и остается на уровне 139 евро... а вот то что поднимают типа акциз на газ и опускают на бенз - в конечном итоге учитывая что газа в украине потребляется уже больше чем бензина - снижение поступлений за бенз полностью перекроется повышением поступлений от газа... - стоило людям в попытке сэкономить поставить себе газ - как цену на него сразу начали задирать... увидели же что тут с народа можно еще поиметь....
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:04
laa1999 Газом пользуются потому что он дешевле. вот и все дела. и никаких уходов от налогов тут нет.
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06
Почему же тогда в Европе начали отказываться от дизельных авто? А вот газ как раз вполне экологичен. выбросы же от дизелей не регулируются. они в норме только на новых авто
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22
skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...
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