У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54
igorbuda52 Вы вообще не читали текст статьи? Дизелю ничего не станется - его ставка как была так и остается на уровне 139 евро... а вот то что поднимают типа акциз на газ и опускают на бенз - в конечном итоге учитывая что газа в украине потребляется уже больше чем бензина - снижение поступлений за бенз полностью перекроется повышением поступлений от газа... - стоило людям в попытке сэкономить поставить себе газ - как цену на него сразу начали задирать... увидели же что тут с народа можно еще поиметь....
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:04
laa1999 Газом пользуются потому что он дешевле. вот и все дела. и никаких уходов от налогов тут нет.
Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06
Почему же тогда в Европе начали отказываться от дизельных авто? А вот газ как раз вполне экологичен. выбросы же от дизелей не регулируются. они в норме только на новых авто
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22
skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:01
Ага, вы попробуйте в Польше найти б/у авто на чистом бензине. 90% объявлений дизель или газ.
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:24
“Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин – близько 18 гривень. Тоді споживач буде приймати рішення в бік бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно”, – додав Мовчан.
А у водителей рлссийских ВАЗ-ов, которые ещё и ездят на российском газу, нужно вообще сразу права забирать.
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:28
Re: У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальн
Це Кременчуцький НПЗ мутить воду, тобто Приват.
якщо цей закон пройде то це погано.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:53
А 52 евро озвученные в статье - это не акциз?
Просто т.к. газ дешевле - на нём и ездят больше, так что эти 52 евро смело умножайте на 2 или на 3 (относительно того какой среднемесячный пробег делали бы на бензине с учётом его более высокой цены).
Однако, в повышении акциза (а, следовательно, и удорожании ископаемого газа как самого дешевого транспортного топлива) есть совсем другое рациональное зерно: надо, чтобы меньше ездили в целом. Всё дело в том, что человечеству нужно любыми способами снижать выбросы СО2, которые приводят к усилению парникового эффекта.
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:55
Re: У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальн
Нет, никогда акциз не был налогом на дороги. Иначе бы и каждая пачка сигарет и бутылка водки странным образом финансировали бы дороги.
Mind the gap.
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