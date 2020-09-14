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У Раді хочуть зрівняти ставки
акцизного податку на пальне

У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:54

igorbuda52 Вы вообще не читали текст статьи? Дизелю ничего не станется - его ставка как была так и остается на уровне 139 евро... а вот то что поднимают типа акциз на газ и опускают на бенз - в конечном итоге учитывая что газа в украине потребляется уже больше чем бензина - снижение поступлений за бенз полностью перекроется повышением поступлений от газа... - стоило людям в попытке сэкономить поставить себе газ - как цену на него сразу начали задирать... увидели же что тут с народа можно еще поиметь.... :evil:
Evpat
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:04

laa1999 Газом пользуются потому что он дешевле. вот и все дела. и никаких уходов от налогов тут нет.
skirilo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 16:06

  laa1999 написав:
  igorbuda52 написав:давно пора. мало що дизель токсичний, то йому ще й поблажки.

Ну газ -взрывоопасный. Потом дизель не токсичный, а с повышенным выделением азотных соединений, но в целом выбросы меньше, чем у бензиновых...Вообще, мы говорим про евро-6, все остальное еще опаснее, включая газовое оборудование

Почему же тогда в Европе начали отказываться от дизельных авто? А вот газ как раз вполне экологичен. выбросы же от дизелей не регулируются. они в норме только на новых авто
skirilo
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 17:22

skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:01

  laa1999 написав:skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...

Ага, вы попробуйте в Польше найти б/у авто на чистом бензине. 90% объявлений дизель или газ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:24

“Тобто за сьогоднішніми цінами газ може коштувати 14 гривень, а бензин – близько 18 гривень. Тоді споживач буде приймати рішення в бік бензину, оскільки користуватися російським газом буде невигідно”, – додав Мовчан.

А у водителей рлссийских ВАЗ-ов, которые ещё и ездят на российском газу, нужно вообще сразу права забирать. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:28

Re: У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальн

Це Кременчуцький НПЗ мутить воду, тобто Приват.
якщо цей закон пройде то це погано.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:53

  laa1999 написав:К чему такие фразы - акциз - это налог на дороги, который транспорт на газу не уплачивал...Только из-за этих махинаций - газом и пользуются, из-за ухода от налогов

А 52 евро озвученные в статье - это не акциз?
Просто т.к. газ дешевле - на нём и ездят больше, так что эти 52 евро смело умножайте на 2 или на 3 (относительно того какой среднемесячный пробег делали бы на бензине с учётом его более высокой цены).

Однако, в повышении акциза (а, следовательно, и удорожании ископаемого газа как самого дешевого транспортного топлива) есть совсем другое рациональное зерно: надо, чтобы меньше ездили в целом. Всё дело в том, что человечеству нужно любыми способами снижать выбросы СО2, которые приводят к усилению парникового эффекта.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:55

Re: У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальн

  laa1999 написав:акциз - это налог на дороги,

Нет, никогда акциз не был налогом на дороги. Иначе бы и каждая пачка сигарет и бутылка водки странным образом финансировали бы дороги.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:36

  vitaliy_berdinskikh написав:
  laa1999 написав:акциз - это налог на дороги,

Нет, никогда акциз не был налогом на дороги.

https://cdn.riastatic.com/photos/ria/news_text/10/1094/109464/109464.jpg

Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены. Потом люди посчитали, что при том же самом среднем пробеге они этого налога будут платить в 10 раз больше чем раньше. История :)
Grover
 
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