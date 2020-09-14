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У Раді хочуть зрівняти ставки
акцизного податку на пальне

У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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  #<123
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:56


Хрен его знает какой подбухавший журналист рожал эту картинку. В реальности дороги ремонтируются за счёт целевых программ закладываемых в местном и государственном бюджете, берутся деньги на эти программы из общего котла.

Поскольку денег очень часто не хватает (если бы все это реально финансировалось из акциза так тем более бы не хватало) то деньги берут в кредит, например вот так
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_otri ... lvova-2365

  Grover написав:Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены.

Акциз был и до отмены дорожного сбора.

http://oilreview.kiev.ua/2011/10/26/ukr ... a-toplivo/
а вот вообще 2009 https://www.autocentre.ua/news/sobytie/ ... 21687.html

То что его повысили решением 2011 года - не более чем совпадение. Журнаглисты и дорожноконтролеактивисты сделали из этого совпадения столь долгоживущий миф что он скоро будет конкурировать с мифом "Юлька запустила веерные отключения электроэнергии". Это не единственное повышение за историю существования топливного акциза, его регулярно повышают. Мы тут как раз очередное повышение обсуждаем.

Из уплаченного мной единого налога тоже финансируется ремонт дорог в Харькове. Это что, говорит что единый налог идёт на ремонт дорог? :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 16 вер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:00

Видно ті депутати які думають що газ по 14 - це дешевше ніж бензин по 18 - прогулювали в школі хімію
1 літр газу=600 грам=30 МДж
1 літр бензину=800 грам=40 МДж
Так як ДВС перетворює тепло в рух - то для однієї і тїєї ж кількості руху треба 1,3 літри газу замість 1 літри бензину.
Тобто 14 грн/газ*1,3 коефіцієнт=18,2 грн
А ще треба відбити вартість самої газової установки і додаткову вартість її обслуговування....
Так що
Якщо ціна газу підніметься вище відмітки ціна бензину/1,6 - газ просто перестануть ставити
А якщо ціна підніметься вище відмітки ціна бензину/1,4 - навіть ті хто поставив - перестануть заправлятись газом і повністю перейдуть на бензин.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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