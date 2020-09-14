У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне

Додано: Сер 16 вер, 2020 21:56

Grover написав: Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены. Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены.

очередное

Хрен его знает какой подбухавший журналист рожал эту картинку. В реальности дороги ремонтируются за счёт целевых программ закладываемых в местном и государственном бюджете, берутся деньги на эти программы из общего котла.Поскольку денег очень часто не хватает (если бы все это реально финансировалось из акциза так тем более бы не хватало) то деньги берут в кредит, например вот така вот вообще 2009То что его повысили решением 2011 года - не более чем совпадение. Журнаглисты и дорожноконтролеактивисты сделали из этого совпадения столь долгоживущий миф что он скоро будет конкурировать с мифом "Юлька запустила веерные отключения электроэнергии". Это не единственное повышение за историю существования топливного акциза, его регулярно повышают. Мы тут как разповышение обсуждаем.Из уплаченного мной единого налога тоже финансируется ремонт дорог в Харькове. Это что, говорит что единый налог идёт на ремонт дорог?