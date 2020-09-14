У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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Хрен его знает какой подбухавший журналист рожал эту картинку. В реальности дороги ремонтируются за счёт целевых программ закладываемых в местном и государственном бюджете, берутся деньги на эти программы из общего котла.
Grover написав:Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены.
То что его повысили решением 2011 года - не более чем совпадение. Журнаглисты и дорожноконтролеактивисты сделали из этого совпадения столь долгоживущий миф что он скоро будет конкурировать с мифом "Юлька запустила веерные отключения электроэнергии". Это не единственное повышение за историю существования топливного акциза, его регулярно повышают. Мы тут как раз очередное повышение обсуждаем.
Из уплаченного мной единого налога тоже финансируется ремонт дорог в Харькове. Это что, говорит что единый налог идёт на ремонт дорог?
Видно ті депутати які думають що газ по 14 - це дешевше ніж бензин по 18 - прогулювали в школі хімію 1 літр газу=600 грам=30 МДж 1 літр бензину=800 грам=40 МДж Так як ДВС перетворює тепло в рух - то для однієї і тїєї ж кількості руху треба 1,3 літри газу замість 1 літри бензину. Тобто 14 грн/газ*1,3 коефіцієнт=18,2 грн А ще треба відбити вартість самої газової установки і додаткову вартість її обслуговування.... Так що Якщо ціна газу підніметься вище відмітки ціна бензину/1,6 - газ просто перестануть ставити А якщо ціна підніметься вище відмітки ціна бензину/1,4 - навіть ті хто поставив - перестануть заправлятись газом і повністю перейдуть на бензин.