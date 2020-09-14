У Раді хочуть зрівняти ставки акцизного податку на пальне
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Хрен его знает какой подбухавший журналист рожал эту картинку. В реальности дороги ремонтируются за счёт целевых программ закладываемых в местном и государственном бюджете, берутся деньги на эти программы из общего котла.
Grover написав:Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены.
То что его повысили решением 2011 года - не более чем совпадение. Журнаглисты и дорожноконтролеактивисты сделали из этого совпадения столь долгоживущий миф что он скоро будет конкурировать с мифом "Юлька запустила веерные отключения электроэнергии". Это не единственное повышение за историю существования топливного акциза, его регулярно повышают. Мы тут как раз очередное повышение обсуждаем.
Из уплаченного мной единого налога тоже финансируется ремонт дорог в Харькове. Это что, говорит что единый налог идёт на ремонт дорог?
Видно ті депутати які думають що газ по 14 - це дешевше ніж бензин по 18 - прогулювали в школі хімію 1 літр газу=600 грам=30 МДж 1 літр бензину=800 грам=40 МДж Так як ДВС перетворює тепло в рух - то для однієї і тїєї ж кількості руху треба 1,3 літри газу замість 1 літри бензину. Тобто 14 грн/газ*1,3 коефіцієнт=18,2 грн А ще треба відбити вартість самої газової установки і додаткову вартість її обслуговування.... Так що Якщо ціна газу підніметься вище відмітки ціна бензину/1,6 - газ просто перестануть ставити А якщо ціна підніметься вище відмітки ціна бензину/1,4 - навіть ті хто поставив - перестануть заправлятись газом і повністю перейдуть на бензин.
Grover написав:Напомню, раньше собственники автомобилей платили весьма незначительный ежегодный транспортный налог. Затем, под маркой справедливости "платить должен тот, кто фактически ездит, а не тот, кто владеет машиной" - его отменили и ввели акцизы на топливо в качестве замены.
В ситуации с налогами на автомобили в Украине всё-таки можно разобраться, если вникнуть в суть проблемы. Итак, в стране до 2011 года действовал закон «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов». Но данный закон вызывал большие нарекания со стороны автовладельцев. Процедура прохождения транспортными средствами технического осмотра в соответствии с ним была весьма дорогостоящей, сложной и открывала широкие возможности для коррупционеров. В связи с этим с 1 января 2011 года, со вступлением в силу нового Налогового кодекса Украины, закон о транспортном налоге перестал действовать. Следовательно, периодически выплачиваемого налога на автомобили в Украине больше нет. Вместо этого власти ввели дополнительный акциз на топливо, призванный компенсировать потери бюджета от отмены транспортного сбора.
Примечательно, что по мнению независимых экспертов подорожание бензина привело к финансовым потерям автовладельцев, в несколько раз превышающим размеры выплачиваемого ими прежде транспортного налога.
Выделенное жирным - не более чем больная фантазия автора. Которая, к слову, подтвердила что ты изначально то ли прямо врал, то ли повторял чужие глупости: акциз на топливо существовал всегда, он не появился в 2011 году как ты пишешь "ввели акцизы на топливо в качестве замены".
К слову тот старый транспортный налог тоже не шел на финансирование ремонта дорог.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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laa1999 написав:skirilo Ну,дешевле, потому что налог на ремонт дорог не берется с газа...А газовых авто в Европе не было и нет, да -есть , но против бензиновых и дизельных авто, их практически нет, хоть кол-во дизелей снижается...
Да, когда заправляешся в Европе, то там одни только бедные украинцы газ льют)))