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Глава Мін'юсту розповів, як в Україні збираються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 12:31
Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як в Україні збираються регулювати діяльність колекторів. За його словами, вони вдаються до неетичних методів при стягненні боргів.
Дивися повний текст Глава Мін'юсту розповів, як в Україні збираються регулювати діяльність колекторів
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:31
Долги по коммуналке растут, а государство почему-то защищает должников, потом слезливо сетует на долги.
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avk
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:50
avk написав:
Долги по коммуналке растут, а государство почему-то защищает должников, потом слезливо сетует на долги.
По отношению к должникам за коммуналку более действенные инструменты - прекращение предоставления услуг, пени и штрафы, при достижении критической суммы суд, передача исполнителю, опись и реализация иммущества. Коллекторы просят слишком высокий дисконт за долги.
Коллекторы больше актуальны для взыскания кредитов, особенно беззалоговых, потребительских. Они, как правило, выкупают у кредиторов целые пулы потреб кредитов с дисконтом 90%, в лучшем случае 80%. Могут также заниматься кредитами микро-, малого и среднего бизнеса, но крупный бизнес уже им не по зубам ибо им раскажут как нужно жить.
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Ragnar
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