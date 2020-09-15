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Глава Мін'юсту розповів,
як в Україні збираються...

Глава Мін'юсту розповів, як в Україні збираються...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:31

Глава Мін'юсту розповів, як в Україні збираються...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська розповів, як в Україні збираються регулювати діяльність колекторів. За його словами, вони вдаються до неетичних методів при стягненні боргів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:31

Долги по коммуналке растут, а государство почему-то защищает должников, потом слезливо сетует на долги.
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:50

  avk написав:Долги по коммуналке растут, а государство почему-то защищает должников, потом слезливо сетует на долги.

По отношению к должникам за коммуналку более действенные инструменты - прекращение предоставления услуг, пени и штрафы, при достижении критической суммы суд, передача исполнителю, опись и реализация иммущества. Коллекторы просят слишком высокий дисконт за долги.
Коллекторы больше актуальны для взыскания кредитов, особенно беззалоговых, потребительских. Они, как правило, выкупают у кредиторов целые пулы потреб кредитов с дисконтом 90%, в лучшем случае 80%. Могут также заниматься кредитами микро-, малого и среднего бизнеса, но крупный бизнес уже им не по зубам ибо им раскажут как нужно жить.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:35

Ragnar
Спасибо за разъяснение. При случае спрошу у юридической службы нашей ТЭЦ, имеющей сильную юридическую службы, почему они не подают в суд на должника из нашего дома, создавшем долг за тепло и горячую воду более 42000 грн. Там есть, что отсудить.
avk
 
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