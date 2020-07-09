Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Дивися повний текст Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови Укравтодору готівку на мільйон євро.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:50
Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови...
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Дивися повний текст Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови Укравтодору готівку на мільйон євро.
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