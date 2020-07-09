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Польські слідчі знайшли в
схованках у ексголови...

Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:50

Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Дивися повний текст Польські слідчі знайшли в схованках у ексголови Укравтодору готівку на мільйон євро.
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