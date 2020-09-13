Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди проти вірусу: як влада витрачає гроші на боротьбу з пандемією".
Дивися повний текст У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19 пішли на дороги.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 12:52
У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19 пішли на дороги.
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