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У Раді сказали, чому 35 млрд
гривень з Фонду COVID-19...

У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 12:52

У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Мільярди проти вірусу: як влада витрачає гроші на боротьбу з пандемією".

Дивися повний текст У Раді сказали, чому 35 млрд гривень з Фонду COVID-19 пішли на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:27

При таком раскладе можно из дорожного фонда ремонтировать больницы.
sunduk_vovcha
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 23:49

Умнее ничего придумать не смогли.Здесь уже воровство не скрыть,да они и не стараются.На строительстве дорог-откаты 75%,вот и вся причина.
Scotch
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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