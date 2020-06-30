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"Київстар" допоможе МФО
перевіряти клієнтів

"Київстар" допоможе МФО перевіряти клієнтів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

"Київстар" допоможе МФО перевіряти клієнтів

Пропонуємо до обговорення:
Зараз є проблеми, пов'язані з шахраями.

Дивися повний текст \"Київстар\" допоможе МФО перевіряти клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09

А это вообще законно - передавать третьим лицам такую информацию не то, что без согласия, но даже без ведома абонента?
malkaum
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:27

  malkaum написав:А это вообще законно - передавать третьим лицам такую информацию не то, что без согласия, но даже без ведома абонента?

Абсолютно законно: это же не "персональные данные" передаются -- а "параметры" СИМки -- а она: собственность ОПСОСа.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 23:01

Re:

не договорили например не 20 км , а этак ~2 метра ;)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:49

ну скоро и остальные операторы подтянутся, халявщикам с 15 кредитами придется не сладко
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Серхио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:40

а в принципі він правий - позичальник дає на такі дії свою згоду прямо чи опосередковано, а самі кредитори знають чий номер вони пробивають в оператора хай би як він там не деперсоналізував ці всі дані...
nighthawk5
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