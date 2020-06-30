Зараз є проблеми, пов'язані з шахраями.
Дивися повний текст \"Київстар\" допоможе МФО перевіряти клієнтів.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09
"Київстар" допоможе МФО перевіряти клієнтів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Київстар\" допоможе МФО перевіряти клієнтів.
Додано: Сер 16 вер, 2020 13:09
А это вообще законно - передавать третьим лицам такую информацию не то, что без согласия, но даже без ведома абонента?
Додано: Сер 16 вер, 2020 15:27
Додано: Сер 16 вер, 2020 23:01
Re:
не договорили например не 20 км , а этак ~2 метра
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:49
ну скоро и остальные операторы подтянутся, халявщикам с 15 кредитами придется не сладко
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Вів 22 вер, 2020 22:40
а в принципі він правий - позичальник дає на такі дії свою згоду прямо чи опосередковано, а самі кредитори знають чий номер вони пробивають в оператора хай би як він там не деперсоналізував ці всі дані...
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