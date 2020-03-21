Виявляється, каліфорнійськими фісташками можна непогано підсмажити політичний конфлікт між Іраном і США.
Дивися повний текст Марта Черничка: фісташкова війна США та Ірану. Битва міцних горішків чи тотальний нокаут?.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:15
Марта Черничка: фісташкова війна США та Ірану. Битва...
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Дивися повний текст Марта Черничка: фісташкова війна США та Ірану. Битва міцних горішків чи тотальний нокаут?.
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:14
Везде все одинаково.
Резники хоть создали бизнес на ровном месте и технологии развивают, а рыжий из ДТЕК грабит то что было сделано не им. Сегодня во всем доме эл/счетчики поменяли, наверное, в конце месяца показатели вырастут.
Ведь тоже для донецких благотворительный, ***
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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