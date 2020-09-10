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Рада продовжила мораторій на
стягнення заставного житла...

Рада продовжила мораторій на стягнення заставного житла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:18

Рада продовжила мораторій на стягнення заставного житла...

Пропонуємо до обговорення:
Документ продовжує на 6 місяців мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці, який діє з 2014 року.

Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на стягнення заставного житла за іпотекою у валюті.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:19

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