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Федоров хоче запустити проєкт
з масової ліквідації...

Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:42

Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров думає про запуск окремого національного проекту з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.

Дивися повний текст Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 13:42

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