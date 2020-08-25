Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров думає про запуск окремого національного проекту з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.
Дивися повний текст Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:42
Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
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Дивися повний текст Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок.
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