Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров думає про запуск окремого національного проекту з ліквідації непотрібних довідок для отримання послуг.
Дивися повний текст Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 13:42
Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації непотрібних довідок.
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:30
Re: Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
Надо полагать, что следующие отменённые справки тоже будут только для самых страдающих от бюрократии людей: кандидатов в депутаты?
"нет сфокусированного коммуникационного сигнала, который зачастую влияет на чиновников сильнее, чем закон" - это он про окрик начальника? Изящно, заценил.
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:37
“Верховна Рада скасувала довідку про несудимість для реєстрації кандидатів у депутати на місцеві вибори"
гг
Додано: Сер 16 вер, 2020 19:39
Re: Федоров хоче запустити проєкт з масової ліквідації...
Пусть начнёт с ненужных дубликатов в Дие которые он наплодил.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 17:55
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 17 вер, 2020 18:05
Отсутствие справки не удаляет запись в реестре на базе которого те справки делаются. Зачем людям которые никогда не были осуждены платить деньги за то чтобы кто-то сделал запрос в этот реестр и выдал справку что человека в реестре нет?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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