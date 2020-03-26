Максимальна ставка за депозитами в гривні на 12 місяців впала до 12% річних.
Дивися повний текст ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
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