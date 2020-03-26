RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗМІ проаналізували, що
відбувається з депозитними ставками

ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33

ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна ставка за депозитами в гривні на 12 місяців впала до 12% річних.

Дивися повний текст ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90282
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33

І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
romanko7617
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:15

  romanko7617 написав:І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?

А кто вообще в ету страну деньги понесет ?
sopkotomhu
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 27.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:40

  romanko7617 написав:І хто при таких ... темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?

Ещё раз повторю сова Alyak'а: у народа память 6 месяцев.
Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годах. В каком месте девальвация?
Grover
 
Повідомлень: 110
З нами з: 05.04.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:49

  sopkotomhu написав:
  romanko7617 написав:І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?

А кто вообще в ету страну деньги понесет ?

как кто? свои чинари из нбу правительства,президента в сговоре.
все гарантировано.. прикуп обеспечен...вам еще учитьи учиться.
Vladik
 
Повідомлень: 80
З нами з: 02.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Олексій Амітан: що відбувається з ринком кредитування
R2 » Пон 14 вер, 2020 17:43
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 17:43
KULANDALE
Шмигаль: З початку червня відбувається стабілізація на...
R2 » Вів 30 чер, 2020 17:28
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 17:43
Амвросий
Авторинок під час карантину: що відбувається з цінами на... 1, 2, 3
R2 » Чет 26 бер, 2020 14:48
21 6880
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 тра, 2020 09:36
gervalovsergei

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (162)
16.09.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.