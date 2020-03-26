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ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Максимальна ставка за депозитами в гривні на 12 місяців впала до 12% річних.
Дивися повний текст ЗМІ проаналізували, що відбувається з депозитними ставками
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R2
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:33
І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
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romanko7617
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:15
romanko7617 написав:
І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
А кто вообще в ету страну деньги понесет ?
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sopkotomhu
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:40
romanko7617 написав:
І хто при таких ... темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
Ещё раз повторю слова Alyak'а: у народа память 6 месяцев.
Курс 28 был и в 2018 и в 2019 годах. В каком месте девальвация?
Востаннє редагувалось Grover
в Сер 16 вер, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 15:49
sopkotomhu написав: romanko7617 написав:
І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
А кто вообще в ету страну деньги понесет ?
как кто? свои чинари из нбу правительства,президента в сговоре.
все гарантировано.. прикуп обеспечен...вам еще учитьи учиться.
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Vladik
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Додано: Сер 16 вер, 2020 17:27
Vladik написав: sopkotomhu написав: romanko7617 написав:
І хто при таких відсоткових ставках і темпах девальвації гривні понесе гроші на депозити?
А кто вообще в ету страну деньги понесет ?
как кто? свои чинари из нбу правительства,президента в сговоре.
все гарантировано.. прикуп обеспечен...вам еще учитьи учиться.
чтоб им прикуп получить им надо развести лохов ввиде местного населения
чтоб те проголосовали за них - тогда и доступ к кормушке и сам себе нбу
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sopkotomhu
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Додано: Чет 17 вер, 2020 10:29
пора депозиты забирать, плка банки не забрали их сами))) станок уже запущен)))
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luckymix
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