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"Мінімалку" планують
встановлювати залежно від...

"Мінімалку" планують встановлювати залежно від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:57

"Мінімалку" планують встановлювати залежно від...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують ст. 95 КЗпП викласти в новій редакції.

Дивися повний текст \"Мінімалку\" планують встановлювати залежно від фактичного прожиткового мінімуму - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:57

Ніби все без змін по факту, просто все зібрали в одну статтю
Hennady
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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