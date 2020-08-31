В Україні пропонують ст. 95 КЗпП викласти в новій редакції.
Дивися повний текст \"Мінімалку\" планують встановлювати залежно від фактичного прожиткового мінімуму - законопроєкт.
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Додано: Сер 16 вер, 2020 14:57
"Мінімалку" планують встановлювати залежно від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мінімалку\" планують встановлювати залежно від фактичного прожиткового мінімуму - законопроєкт.
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