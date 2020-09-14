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Кабмін змінює критерії
для "червоної зони"

Кабмін змінює критерії для "червоної зони"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:19

Кабмін змінює критерії для "червоної зони"

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України змінить критерії встановлення "червоної зони" адаптивного карантину в регіонах.

Дивися повний текст Кабмін змінює критерії для \"червоної зони\".
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:20

Шутники снова решили смухлевать?

Тогда ждем Ухань в Киеве..
straponesa
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