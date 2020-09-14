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Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:45
Пропонуємо до обговорення:
Rewe International AG продає 100% у капіталі «Білла-Україна» власнику мережі Novus.
Дивися повний текст Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»
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Додано: Сер 16 вер, 2020 18:55
Че. Потерли уже. Правда очі ріже?
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