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Власник мережі Novus купує
100% «Білла-Україна»

Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:45

Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»

Пропонуємо до обговорення:
Rewe International AG продає 100% у капіталі «Білла-Україна» власнику мережі Novus.

Дивися повний текст Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 18:55

Че. Потерли уже. Правда очі ріже?
p_a_l
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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