Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»

Додано: Сер 16 вер, 2020 20:07

p_a_l, видел Ваш предыдущий пост.

Страдать за ЧПшниками никто не будет, т.к. их бузинес и строился на закупках в тех же Metro и перепродаже по цене х1,5-2. И хорошо, если Metro, а не подворотня



А в некоторых городах ещё и засилье МАФов разной специализации, с непонятно откуда берущимся товаром, и непонятно куда и кому продающимся.

У меня есть сомнения, что товар продаётся в том количестве, в котором он есть в торговых точках, и в количестве торговых точек. А вот хранение товара месяцами в холодильнике "в ожидании своего покупателя" - это как стандарт



Вдобавок к ценникам "ритейлер+", и товару сомнительного качества - "неработающие" или отсутствующие терминалы



Также есть вопросы к весам, санкнижкам персонала, да и вообще личной гигиене, особенно в МАФах



Я не против "мелкого бизнеса", но реально - большинство просто не умеют и не хотят работать. Поэтому "в процессе эволюции" не выдерживают конкуренции, и вымирают

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте