Rewe International AG продає 100% у капіталі «Білла-Україна» власнику мережі Novus.
Дивися повний текст Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна».
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 18:45
Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власник мережі Novus купує 100% «Білла-Україна».
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:07
p_a_l, видел Ваш предыдущий пост.
Страдать за ЧПшниками никто не будет, т.к. их бузинес и строился на закупках в тех же Metro и перепродаже по цене х1,5-2. И хорошо, если Metro, а не подворотня
А в некоторых городах ещё и засилье МАФов разной специализации, с непонятно откуда берущимся товаром, и непонятно куда и кому продающимся.
У меня есть сомнения, что товар продаётся в том количестве, в котором он есть в торговых точках, и в количестве торговых точек. А вот хранение товара месяцами в холодильнике "в ожидании своего покупателя" - это как стандарт
Вдобавок к ценникам "ритейлер+", и товару сомнительного качества - "неработающие" или отсутствующие терминалы
Также есть вопросы к весам, санкнижкам персонала, да и вообще личной гигиене, особенно в МАФах
Я не против "мелкого бизнеса", но реально - большинство просто не умеют и не хотят работать. Поэтому "в процессе эволюции" не выдерживают конкуренции, и вымирают
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:16
Цены в Новусе конечно заоблачные, разве что можно по акции дешевле купить. Для сравнения один и тот же товар в Сильпо стоит 9 грн, в Новусе 19. Капроновые носки Конте в Интертопе покупала за 34 грн, в Новусе вчера видела по 59 грн!!!
Додано: Чет 17 вер, 2020 16:43
Такое случается разве что точечно по отдельным товарам. В целом - ничего заоблачного, что-то дешевле в Сельпо что-то в Новусе, какой-то существенной разницы цен нет. При этом и у тех и у тех есть некоторые марки, которые только у них продаются
|