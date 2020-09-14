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Кабмін погодив новий
зразок посвідчень водія

Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

На сегодняшний день новое водительское удостоверение самый актуальный вопрос для Украины!
sena_2008atp
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