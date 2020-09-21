|
|
|
Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
Дивися повний текст Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90602
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
На сегодняшний день новое водительское удостоверение самый актуальный вопрос для Украины!
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2119
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 вер, 2020 22:07
Деньги нужны правительству.
-
saidklon
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 18.02.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 жов, 2020 17:10
Цікаво, нікого не турбує, що підзаконний акт(постанова Кабміну) суперечить закону? Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" Стаття 29. Посвідчення водія 5.Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами.
Натомість Постанова КМУ від 16 вересня 2020 р. № 844 5.На лицьовому боці бланка посвідчення: у верхній частині бланка посвідчення - назва держави “УКРАЇНА” та назва документа “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ” українською, англійською та французькою мовами. — російську прибрали.
-
proger600
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 06.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|