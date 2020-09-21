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Кабмін погодив новий
зразок посвідчень водія

Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови "Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

На сегодняшний день новое водительское удостоверение самый актуальный вопрос для Украины!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 22:07

Деньги нужны правительству.
saidklon
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 17:10

Re: Кабмін погодив новий зразок посвідчень водія

Цікаво, нікого не турбує, що підзаконний акт(постанова Кабміну) суперечить закону? Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр" Стаття 29. Посвідчення водія 5.Назва держави і назва документа зазначаються українською, російською, англійською та французькою мовами.
Натомість Постанова КМУ від 16 вересня 2020 р. № 844 5.На лицьовому боці бланка посвідчення: у верхній частині бланка посвідчення - назва держави “УКРАЇНА” та назва документа “ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ” українською, англійською та французькою мовами. — російську прибрали.
proger600
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