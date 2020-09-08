RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Пошкоджений вибухом газу будинок
на Позняках знесуть за...

Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 05:56

Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в системі "Прозорро" передають "Наші Гроші".

Дивися повний текст Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14 мільйонів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90286
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 05:56

Уважаемая редакция. У вас работают рогули, которым фраза "компания ... свела более 40 ... домов" не режет глаз, или вы принципиально перед нажатием на кнопку "Опубликовать" на текст не смотрите?
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 19.11.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 06:44

  summacut написав:Уважаемая редакция. У вас работают рогули, которым фраза "компания ... свела более 40 ... домов" не режет глаз, или вы принципиально перед нажатием на кнопку "Опубликовать" на текст не смотрите?

А зачем нужен каркас если дом будет демонтироваться?
Если для сохранности лифтов, то они того не стоят, а от прогрессирующего разрушения он не спасет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4025
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Боргова криза на ринку природного газу України вже...
R2 » Чет 10 вер, 2020 04:20
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 04:20
silver_arrow_ua
Нафтогаз запустить поквартальний продаж газу для населення
R2 » Вів 08 вер, 2020 23:55
3 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 вер, 2020 21:56
pastakhov79
Шмигаль виступає за збільшення власного видобутку газу
R2 » Вів 08 вер, 2020 17:50
4 191
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 19:51
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.