Про це повідомляється в системі "Прозорро" передають "Наші Гроші".
Дивися повний текст Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14 мільйонів.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 05:56
Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пошкоджений вибухом газу будинок на Позняках знесуть за 14 мільйонів.
Додано: Чет 17 вер, 2020 05:56
Уважаемая редакция. У вас работают рогули, которым фраза "компания ... свела более 40 ... домов" не режет глаз, или вы принципиально перед нажатием на кнопку "Опубликовать" на текст не смотрите?
Додано: Чет 17 вер, 2020 06:44
А зачем нужен каркас если дом будет демонтироваться?
Если для сохранности лифтов, то они того не стоят, а от прогрессирующего разрушения он не спасет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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