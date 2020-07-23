Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.
Дивися повний текст Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети морського базування.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 07:53
Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети морського базування.
Додано: Чет 17 вер, 2020 07:53
Що це за роздільна здатність вимірюється у метрах?
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