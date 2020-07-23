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Китай вперше запустив супутники
за допомогою ракети...

Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 07:53

Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

Дивися повний текст Китай вперше запустив супутники за допомогою ракети морського базування.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 07:53

кольоровий фото- і відеоконтент з роздільною здатністю вище ніж 0,98 метра

Що це за роздільна здатність вимірюється у метрах?
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