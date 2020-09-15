Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте в 2021 році на 9,3%
Дивися повний текст Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт держбюджету.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 08:28
Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт...
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Дивися повний текст Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт держбюджету.
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