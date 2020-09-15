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Як зростатиме мінімальна
пенсія в 2021 році: проєкт...

Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:28

Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт...

Пропонуємо до обговорення:
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте в 2021 році на 9,3%

Дивися повний текст Як зростатиме мінімальна пенсія в 2021 році: проєкт держбюджету.
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