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Коболєв сказав, якими будуть
платіжки за газ взимку для...

Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:58

Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для...

Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими суми у платіжках за газ в Україні можуть зрости.

Дивися повний текст Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:29

То все "брід". Минулого року Нафтогаз пропонував річні тарифи, і якщо ринкова ціна була нижчою то платилась нижча.
В цьому році в річному тарифі ціна буде така якв договорі, навтіь якщо ціна на ринку впаде. Все правильно , договорі є договір, але тут державна компанія власником якої є український народ, продає газ своємо народу в 2-3 рази дорожче купленого.
Нафтогаз закупив газ весною літом, по 2-3 грн за кубометр, а продає нам зараз по 5 - 6 грн. Взимку дорожче буде.

Це нормально для приватної компанії, але недопустимо для державної.
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:26

  zenukua1992 написав:Це нормально для приватної компанії, але недопустимо для державної.

Украина, как государство, набрала кредитов.
Из каких источников их отдавать, угадайте с одного раза?
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 16:44

Re: Коболєв сказав, якими будуть платіжки за газ взимку для.

Я хотів би почути від пана Коболева, коли він нафуй злізе з нашої шиї???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:43

Коболев-это аферист международного масштаба.
Scotch
 
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