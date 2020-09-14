Українців 2021-го чекає підвищення зарплати на 30%, крім того, наступного року тричі перерахують пенсії й уріжуть субсидії.
Дивися повний текст Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати українцям від бюджету-2021.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:04
Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати...
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Дивися повний текст Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати українцям від бюджету-2021.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:05
Как можно повышать зарплаты, когда дыра в бюджете огромнейшая??? Откуда деньги???))
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:09
dimonasvilli
Можно не повышать, только зачем тогда вообще нужна Украина?
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