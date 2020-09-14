RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нові зарплати, пенсії і
зростання цін: чого чекати...

Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:04

Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати...

Пропонуємо до обговорення:
Українців 2021-го чекає підвищення зарплати на 30%, крім того, наступного року тричі перерахують пенсії й уріжуть субсидії.

Дивися повний текст Нові зарплати, пенсії і зростання цін: чого чекати українцям від бюджету-2021.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90295
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:05

Как можно повышать зарплаты, когда дыра в бюджете огромнейшая??? Откуда деньги???))
dimonasvilli
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 29.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:09

dimonasvilli
Можно не повышать, только зачем тогда вообще нужна Украина?
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.01.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сьогодні починають діяти нові правила використання...
R2 » Вів 15 вер, 2020 17:07
2 299
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 20:01
Faceless
Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара 1, 2
R2 » Вів 15 вер, 2020 14:22
13 922
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 10:24
Ragnar
Чого чекати від курсу цього тижня?
R2 » Пон 14 вер, 2020 12:34
1 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 12:34
slonslon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20553)
17.09.2020 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.