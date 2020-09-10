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Міст Патона у Києві
ремонтуватимуть 5 років

Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:32

Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.


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За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
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