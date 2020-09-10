Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.
Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:32
Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.
Додано: Чет 17 вер, 2020 11:39
Перерыв 5 минут
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|