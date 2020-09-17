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Міст Патона у Києві
ремонтуватимуть 5 років

Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:32

Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років

Пропонуємо до обговорення:
Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:39

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Міст імені Євгена Патона у Києві реставруватимуть до 31 грудня 2025 року і збільшать його пропускну спроможність.

Дивися повний текст Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років.


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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:23

Re: Міст Патона у Києві ремонтуватимуть 5 років

Транспортний колапс на 5 років. Але судячи з будівництва Шулявки все розтягнеться ще на більше років.
І отримаєм ми в результаті той самий міст лише відремонтований на якісь 5-10 років.
Єдиним варіантом бачу спорудження нового мосту паралельно існуючому, а цей потім розібрати.
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:15

  unicdima написав:Транспортний колапс на 5 років. Але судячи з будівництва Шулявки все розтягнеться ще на більше років.
І отримаєм ми в результаті той самий міст лише відремонтований на якісь 5-10 років.
Єдиним варіантом бачу спорудження нового мосту паралельно існуючому, а цей потім розібрати.

Он не разбирается. От того и уникальным был. Его полностью сварили. Его резать надо.
Зе-Чмо
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