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"Газпром" в 2020 р. заплатить
близько $2 млрд за транзит...

"Газпром" в 2020 р. заплатить близько $2 млрд за транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37

"Газпром" в 2020 р. заплатить близько $2 млрд за транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу по газотранспортній системі (ГТС) України в 2020 році в суму близько $2 млрд.

Дивися повний текст \"Газпром\" в 2020 р. заплатить близько $2 млрд за транзит газу через Україну.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37

А как же торговля на крови ?
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