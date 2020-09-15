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"Газпром" в 2020 р. заплатить близько $2 млрд за транзит...
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ "Газпром" за транзит російського газу по газотранспортній системі (ГТС) України в 2020 році в суму близько $2 млрд.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 11:37
А как же торговля на крови ?
Лицемерие какое и все молчат.
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Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
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