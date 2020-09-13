Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
Дивися повний текст Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:00
Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися.
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:00
ну украинцы не верили что "хуже не будет" полтора года назад и что?...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|