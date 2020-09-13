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Українці не вірять, що курс
долара може серйозно змінитися

Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:00

Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Дивися повний текст Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:00

ну украинцы не верили что "хуже не будет" полтора года назад и что?...
ruslan42212
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