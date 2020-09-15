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Газ в Україні подорожчав на 45% на два місяці раніше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:38
Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" підняв ціну на газ на 45% у вересні, посилаючись на подорожчання блакитного палива в Європі, проте в ЄС це подорожчання має відбутися лише в листопаді.
Дивися повний текст Газ в Україні подорожчав на 45% на два місяці раніше, ніж у Європі, - заступник голови комітету Ради
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:43
Ну можно по 4,73 было заключить договор на год. А наш местный поставщик даже по 4,49 предлагал при условии заключения договора до 31 августа. И не на год, а с октября по март включительно, что, как по мне, более лицом к клиенту, чем контракт на 12 месяцев.
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summacut
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Додано: Чет 17 вер, 2020 14:41
Их просто заставили закачивать газ газпрома который теряет рынок в ЕС. Турция вообще прекратила покупать ц них газ
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l4567
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Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:19
l4567 написав:
Их просто заставили закачивать газ газпрома который теряет рынок в ЕС. Турция вообще прекратила покупать ц них газ
Клятый Путин, и тут нагнул
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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