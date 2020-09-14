Російська Федерація надасть Білорусі державний кредит на 1,5 млрд доларів.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 12:42
Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд
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Дивися повний текст Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд.
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