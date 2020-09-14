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Росія надасть Білорусі
кредит на $1,5 млрд

Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:42

Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація надасть Білорусі державний кредит на 1,5 млрд доларів.

Дивися повний текст Росія надасть Білорусі кредит на $1,5 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:42

Овощу уже дали 3 млрд . как говорится дураки не учатся и не лечатся
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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