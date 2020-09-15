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У 2021 році Україна втратить 35 мільярдів через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:50
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році через дії податкових пільг державний бюджет недоотримає 35,2 мільярда.
Дивися повний текст У 2021 році Україна втратить 35 мільярдів через податкові пільги
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