Найбільші асоціації відновлюваної енергетики України захищатимуть законність дії зеленого тарифу в Україні від олігарха Ігоря Коломойського.
Дивися повний текст Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33
Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33
имели ввиду мы таких инвесторов, которые хотят продавать э/э по ценам в разы выше рыночных
Додано: Чет 17 вер, 2020 15:20
Иметь ввиду надо депутатов ,которые приняли закон о зеленой энергетике,не оторвав одно место от кресла в Верховной Раде ,чтобы изучить положение с этой энергетикой в Европе!
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