Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:04

“Хто зараз грабує державні шахти, “Центренерго”, “Енергоатом”, “Укренерго” і інші державні компанії,

Виходить так, що світ рухається в один бік, Україна рухається в зворотному напрямку. Це вже погіршило інвестиційний клімат”, – сказав Конеченков.

Від прийняття рішення Конституційного суду про визнання неконституційним зеленого тарифу і взагалі механізму підтримки зеленої енергетики, від цього постраждають саме бізнес

грабують продавцы зеленой энергии, у которых государство вынуждено закупать электричество по самому высокому в мире тарифу, в десятки раз дороже чем у честных производителей.Если не ошибаюсь, производители зеленой энергии у нас производят 10% энергии, но забирают себе 90% денег уплаченных за электричество. В то время как АЭС и другие производители производят 90% энергии, но получают только 10% денег уплаченных за электричество.Во всем свете нет таких огромных коррупционных закупочных цен на зеленую энергию. В США производителям солнечной электроэнергии платят 2 цента. В Европе 4 цента. В среднем 3 цента за кВт*час.А тут почти 20 центов за кВт*час с госгарантией покупки в ущерб АЭС, другим производителям и в ущерб потребителям! Вот где коррупция!Пострадают воры, которые наживались на зеленом тарифе. Зеленый тариф - это коррупция в чистом виде, давно его пора отменить.