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Асоціації ВДЕ захищатимуть
зелену енергетику від...

Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33

Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільші асоціації відновлюваної енергетики України захищатимуть законність дії зеленого тарифу в Україні від олігарха Ігоря Коломойського.

Дивися повний текст Асоціації ВДЕ захищатимуть зелену енергетику від Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:33

создает непонимание у инвесторов


имели ввиду мы таких инвесторов, которые хотят продавать э/э по ценам в разы выше рыночных
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 15:20

Иметь ввиду надо депутатов ,которые приняли закон о зеленой энергетике,не оторвав одно место от кресла в Верховной Раде ,чтобы изучить положение с этой энергетикой в Европе!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:06

  borzol написав:Иметь ввиду надо депутатов ,которые приняли закон о зеленой энергетике,не оторвав одно место от кресла в Верховной Раде ,чтобы изучить положение с этой энергетикой в Европе!

Клюевы пробошляли депутатам, чтобы они не отрывали одно место, а тихонько все "правильно" приняли.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:45

borzol В Европе дотации государства на установку ВИЭ, притом приличные в процентах при установке ВИЭ. А наши правители решили пойти другим путем, что-бы не вкладывать деньги.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:04

“Хто зараз грабує державні шахти, “Центренерго”, “Енергоатом”, “Укренерго” і інші державні компанії,


грабують продавцы зеленой энергии, у которых государство вынуждено закупать электричество по самому высокому в мире тарифу, в десятки раз дороже чем у честных производителей.

Если не ошибаюсь, производители зеленой энергии у нас производят 10% энергии, но забирают себе 90% денег уплаченных за электричество. В то время как АЭС и другие производители производят 90% энергии, но получают только 10% денег уплаченных за электричество.

Виходить так, що світ рухається в один бік, Україна рухається в зворотному напрямку. Це вже погіршило інвестиційний клімат”, – сказав Конеченков.


Во всем свете нет таких огромных коррупционных закупочных цен на зеленую энергию. В США производителям солнечной электроэнергии платят 2 цента. В Европе 4 цента. В среднем 3 цента за кВт*час.

А тут почти 20 центов за кВт*час с госгарантией покупки в ущерб АЭС, другим производителям и в ущерб потребителям! Вот где коррупция!

Від прийняття рішення Конституційного суду про визнання неконституційним зеленого тарифу і взагалі механізму підтримки зеленої енергетики, від цього постраждають саме бізнес


Пострадают воры, которые наживались на зеленом тарифе. Зеленый тариф - это коррупция в чистом виде, давно его пора отменить.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:05

Амвросий Причем здесь коррупция? В нашем доме все перемешалось и люди и кони. За бугром дотации для людей на установку, государства хотят, что-бы люди были обеспечены электричеством без его участия и окупили свою установку ВИЭ. Вывод из эксплуатации АЭС это бешеные деньги. ЧАЭС до сих пор не вывели. А у нас это построено для доилова бюджета Ахметовыми-Клюевыми, деньги идут не частным ВИЭ а Ахметову-Клюеву. И ничего не измениться в законах, потому что Европа нагнет Украину.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:08

  romiks2009 написав:Амвросий Причем здесь коррупция? В нашем доме все перемешалось и люди и кони. За бугром дотации для людей на установку, государства хотят, что-бы люди были обеспечены электричеством без его участия и окупили свою установку ВИЭ. Вывод из эксплуатации АЭС это бешеные деньги. ЧАЭС до сих пор не вывели. А у нас это построено для доилова бюджета Ахметовыми-Клюевыми, деньги идут не частным ВИЭ а Ахметову-Клюеву. И ничего не измениться в законах, потому что Европа нагнет Украину.

Европа це Ахметовы-Клюевы, ггг
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:15

flyman Да. Они используют договоренности Европы-Украины что-бы раздеребанить бюджет Украины. И Украина не имеет возможности отказаться перед своими обязанностями перед Европой. И выходит, что Европа является гарантом для Ахметова-Клюева.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 14:16

  romiks2009 написав:Причем здесь коррупция?


при том что без коррупции было бы невозможно принятие антиконституционных и антирыночных законов про гарантированную закупку государством у олигархов по зеленому тарифу. :wink:

Зелёная энергетика убыточна и не рентабельна. Она имеет смысл только в качестве резервных источников энергии. Принуждать государство к закупке зеленой энергии по сверхзавышенным ценам у олигархата, да ещё и по самой дорогой в мире цене - это целенаправленное разрушение экономики. По сути - это чистой воды коррупционный схематоз.

Почему Украина должна платить олигархам 20 центов за кВт*час, если например США закупают по зеленому тарифу 2.2 цента за кВт*час? Может экономика Украины в 10 раз богаче, чем США?
Амвросий
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